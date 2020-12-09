Terörist Fetullah Gülen korona mı oldu? Fetullah Gülen öldü mü?

Alçak FETÖ’cü hainlere darbe vurulmaya devam ediliyor. İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 304 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken tasmasının küresel şer odakların elende bulunduğu FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise gazeteci Nedim Şener.

İşte Nedim Şener’in köşesinde konuya ilişkin ilgili bölümü: “Bir süredir internet üzerinden propagandaya ara veren Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen, "Yer değiştirdi", "Koronavirüse yakalandı" hatta "Öldü" iddialarının arttığı bir dönemde yeniden örgüt üyelerine seslendi. 33 dakikalık konuşması koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, "mağaraya çekilmek" mesajıyla bitti. FETÖ elebaşı Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları, örgüt üyelerinin yazışmalarında ortaya atıldı. FETÖ'cüleri izleyen Emniyet birimleri, hem FETÖ'cü hesaplar hem de Amerika üzerinden araştırmaya girişti. FETÖ'cü hesaplar koronavirüsün Gülen'e çok yakın isimlerden bulaştığı iddiasını paylaştı. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi, Twitter hesabından, "Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor" diye yazdı.