Terörist devlet İsrail’den yeni saldırı sinyali 'İzin verme lüksümüz yok' Bu defa hedef İran

İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan tavırları sürerken, Tel Aviv televizyonlarında yeni bir çatışmanın sinyali verildi. Kanal 14 canlı yayınında, "gerginlikler artıyor" başlığıyla olası yeni operasyona dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Haberde, İran tarafından gelen haberler doğrultusunda füze projesinin yeniden başlatıldığına ve bölgesel silahlanmanın sürdüğüne işaret edildi. İsrail’in, "İm Kelavi" operasyonunun İran’ın yeteneklerine ağır darbe vurduğu ancak tehdidi tamamen ortadan kaldırmadığı iddia edildi.

İsrail medyasına göre, İran ile yeni bir savaş olasılığı son bir ayda Orta Doğu’da en çok konuşulan konulardan biri. Tel Aviv hükümetine yakın kaynaklar, bir savaş atmosferinin oluştuğunu ve artık meselenin yalnızca zamanlamayla ilgili olduğunu öne sürdü.

'GÖREV TAMAMLANMADI'

Haberde İsrail’in İm Kelavi operasyonu olarak adlandırdığı ve İran’ın füze sistemine yönelik olan saldırıların, Netanyahu yönetimine göre tarihi başarılarla dolu büyük bir zafer olduğu ifade edilirken görevin tamamlanmadığına dikkat çekildi.

Yayında "İm Kelavi operasyonu tam bir sürprizle başladı ve İran’ın altyapı sistemine zarar verdi. Başlangıçta amaç, Hava Kuvvetleri, Mossad ve Askeri İstihbarat için hareket serbestisi yaratmaktı. Bu sağlanınca iki hedefe yönle Nükleer program ve balistik füze projesi. Şimdi ise Batı’daki haberlere göre İran füze projesini yeniden canlandırmaya çalışıyor ve İsrail’in bu tehdidin geri dönmesine izin verme lüksü yok" ifadelerine yer verildi.

'YENİ BİR SALDIRI DALGASI'

İran’dan İsrail’e atılan yüzlerce füzenin çoğu durduruldu. Uzmanlara göre İran hem kabiliyete hem de cesarete sahip ve yeniden silahlanmaya yönelmesi, yeniden bir saldırı dalgası başlatmaya niyetli olduğuna işaret edebilir.