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Terörislerin İHA'sı düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir "drone"nun düşürüldüğünü açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:22
Terörislerin İHA'sı düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, Zap bölgesinde bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir drone (insansız hava aracı-İHA) dronesavar ile düşürüldü.

Ayrıca, Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen mağara içerisinde bir AT-4 tanksavar silahı, üç AK-47 piyade tüfeği, iki av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:22
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