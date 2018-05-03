Terörislerin İHA'sı düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik faaliyetlerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, Zap bölgesinde bulunan Güven Üs bölgesine güneyden yaklaşan teröristlere ait bir drone (insansız hava aracı-İHA) dronesavar ile düşürüldü.

Ayrıca, Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen mağara içerisinde bir AT-4 tanksavar silahı, üç AK-47 piyade tüfeği, iki av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.