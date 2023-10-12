Teröre destek veren ABD Başkanı Biden’den sonra Blinken'den skandal: Sözleri dünyayı ayağa kaldıracak

Soykırımcı İsrail'e desteklerini aralıksız sürdüren ABD'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirdi. İsrail'de bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları gündeme getiren Blinken, Hamas'ı terör örgütü ilan etti. Öte yandan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmede 'teröre karşı iş birliği' mesajı verdi.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etti.

.Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz'ın "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Blinken, ABD'nin İsrail'e gerekli yardımları her zaman sağlayacağını ve Kongrede de buna yönelik büyük bir destek olduğunu söyledi.

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Blinken, "Başkan Biden'ın dün yaptığı uyarıyı bir kez daha yeniliyorum. İsrail'e saldırmak için şu anki krizi kullanmak isteyen devlet ya da devlet dışı aktörler, bunu yapmayın. İsrail'in arkasında ABD var." dedi.

"HAMAS'IN FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

İsrail-Filistin çatışmasında 36 ülkeden insanın kaybolduğunu ya da öldüğünü kaydeden Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, "Biz insan hayatı ve onuruna değer veriyoruz. Bu nedenle sivillere zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her önlemi almak çok önemlidir. Bu nedenle her masum canın, her inançtan ve milletten sivilin ölümünden dolayı yas tutuyoruz." dedi.

Blinken, İsrail'de "bebeklerin öldürüldüğüne" dair asılsız iddiaları da yine gündeme getirdi

BIDEN'IN SKANDAL İDDİALARINA YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan ahaberin derlediği haberde Blinken, basın toplantısında, İsrail'de bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları yine gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden da bu iddiaları dile getirmiş, Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin izahat gelmişti diyerek aktarıldı.

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