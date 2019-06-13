Teröre bir darbe daha... 4'ü daha etkisiz hale getirildi Mardin ve Bingöl'de düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist,



Bingöl Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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