Terörden zarar görenlere maaş bağlanıyor mu?

Terörden zarar görenlere maaş bağlanması konulu bu yazımızı şehir Yasin Börü anısına yazarak şehidimizi yad etmek istiyorum.

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesine göre terör olayları nedeniyle zarar oluşan illerde zarar tespit komisyonları kurulmaktadır. Komisyon, zarar görenin veya mirasçılarının başvurusu hâlinde bu kanun kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmektedir.

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

5233 sayılı Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre,

a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

b) Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar,

Devletimiz tarafından tazmin edilmektedir.

Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde yapılacak ödemeler ise (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden belirlenir. 2020 yılında memur maaş katsayısı 0,154461 olduğuna göre bu rakamın 7000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar 1081,23 TL olacaktır. Buna göre,

Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli (% 40-59 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 1.081,23 TL tutarın 4 katından 24 katına kadar (4.324,92 TL ile 25.949,52 TL arası)

Terör olayı nedeniyle ikinci derece engelli (% 60-79 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 1.081,23 TL tutarın 25 katından 48 katına kadar (27.030,75 TL ile 51.899,04 TL arası)

Terör olayı nedeniyle birinci derece engelli (%80 ve üzeri) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 1.081,23 TL tutarın 49 katından 72 katına kadar (52.980,27 TL ile 77.848,56 TL arası) nakdi ödeme yapılmaktadır.

Terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına ise 1.081,23 TL tutarın 50 katı tutarında (54.061,50 TL) ödeme yapılmaktadır..

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre yapılan bu zarar tazmininin dışında ayrıca terör nedeniyle yüzde 40 ve üzeri engelli hale gelen vatandaşlarımızla teröre bağlı olarak ölenlerin hak sahibi aile bireylerine yani ölenin, eş, çocuk, anne ve babasına maaş bağlanmaktadır.

Terör nedeniyle engelli duruma düşenlerle ölenlerin hak sahiplerine aylık bağlanması yakın bir zamanda, 2012 yılında başlamıştır. Bağlanacak aylık miktarı ise engellilik derecesine göre farklılık göstermektedir. Öncelikle (9.500) gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılarak 1.467,38 TL tutar tespit edilmektedir.

-Üçüncü derece engelli olanlara yani bu tutarın yüzde 60’ı ek ödeme dahil edilerek 924,60 TL olarak,

-İkinci derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 80’i ek ödeme dahil edilerek 1232,60 TL olarak,

-Birinci derece engelli olanlara ise tamamı olan 1.467,38 TL tutara ek ödeme ilave dilerek 1.526,08 TL maaş bağlanmaktadır.

Şehit olanın hak sahibi aile bireylerine ise 1.467,38 TL tutar, hisseleri oranında ve ek ödeme ilavesi yapılarak her ay maaş olarak ödenmektedir.

Şehidin eş ve çocuğundan artan hisse bulunması halinde başkaca bir şart aranmaksızın anne ve babasına da terör maaşı bağlanmaktadır.

Şehidin sadece eşine aylık bağlanması halinde maaş 1.155,56 TL, eşi ve çocuğuna aylık bağlanması halinde eşine 770,37 TL çocuğuna 385,19 TL, birden fazla çocuğa aylık bağlanması halinde 1.540,74 TL tutarın tamamı eşe iki çocuklara birer hisse biçiminde denmektedir. Sadece anne veya sadece babaya aylık bağlanması halinde bağlanan maaş 385,19 TL tutarında olmaktadır.