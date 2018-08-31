THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'

Bir dönem terör örgütü PKK'nın sözde mahkemeler kurup yargılama yaptığı bölge terörden tamamen temizlendi.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:19
Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile üs bölgesini ziyaret etti.

HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Askere moral ziyaretinde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra TPAO tarafından sondaj yapılan şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atik, petrol arama çalışmalarının devam etmesi için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

"10 YILDIR TÜRKİYE PETROLLERİ'NİN PROJESİ VARDI"

Bölgenin terörden tamamen temizlenme aşamasına gelindiğini aktaran Vali Atik, "Şu an Pervari ilçemizin Herekol dağlarının eteklerindeyiz. Bulunduğumuz nokta 2 bin 42 rakımlı, daha önce buralar terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardı. 10 yıldır Türkiye Petrolleri'nin burayla ilgili projesi vardı ancak güvenlik gerekçesiyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin devletimizin yaptığı operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şuanda petrol arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma sonucunda petrolü bulacağız. Çalışma sürüyor kule dikilmeye başlandı" dedi.

"HER KARIŞTA HAKİMİYET SAĞLANDI"

Bu toprakların artık ekonomiye kazandırılacağını aktaran Siirt Valisi Ali Fuat Atik, daha önce terör örgütünün hakimiyetinde olan bu bölgenin her karışında devletin hakimiyet kurduğunu söyledi.

Vali Atik, "Terörün temizlenmesinde emeği geçen jandarma komutanımıza ve jandarma bölge komutanımıza, jandarma komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Biz devletin kaynaklarını artık ekonomiye kazandıracağız. Teröristler şimdi kaçacak delik arıyorlar. İçişleri Bakanımızın ifadesiyle, aynen ben de onu tekrarlamak istiyorum; bu sene aç bırakacağız teröristleri. Operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle bir tane teröristin barınmasına izin vermeyeceğiz ve bu toprakları ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.

BİN 500 METREDE PETROL ARANIYOR

Sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede büyük bir petrol yatağının bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Petrolleri tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmaları güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu. Terörün kökünün bölgeden kazınmasıyla ilk sondaj çalışmaları da başladı. Önümüzdeki aylarda farklı noktalarda da çalışmaların olması bekleniyor. Çalışmaların başladığı Herekol Dağı eteklerinde bin 500 metrede petrolün arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:19
  1. Van
  2. Siirt
  3. siirt
  4. van
  5. herekol
  6. petrol

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    inşaallah petrolü buluruz. Bu tür haberler hep krizli dönemlerde yoğunlaşıp sonu fos çıkıyorda...
  • vatansevervatansever1 sa önce
    İNŞALLAH
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

‘Gerekirse bedel öder ama boyun eğmeyiz!’
  1. ‘Gerekirse bedel öder ama boyun..
  2. Danıştay saldırısı davasında karar çıktı
  3. Eşcinsellik propagandası medya ahlâkı..
  4. Evlilikte İslâm’ın kriterİ büluğ çağı
  5. Yunanistan'da korkutan deprem
  6. Berat Albayrak konuşuyor /CANLI
  7. Stajyer öğrenci ücretine devlet..
  8. Ticaret Bakanı açıkladı! Stokçulara..
  9. Netanyahu ailesinden rüşvet çarkı
  10. 10 milyar dolarlık ithalata döviz freni
  11. Dolardaki artış gübre fiyatlarını..
  12. 'Erdoğan İslam dünyasının çıkarını..
  13. Fındıkta 15 lira umudu
  14. Sezaryenle doğum skandallarından sonra..
  15. Ekonomisi büyüyor halkı fakirleşiyor
  16. Kılıçdaroğlu’na seslendi: Gerçeği söyle,
  17. İstanbul'da MLKP terör örgütüne..
  18. İşte bu haftaki Cuma hutbesi:..
  19. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
  20. ABD, Almanya, İran, Kırgızistan.....
2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar
Türkiye'nin hamlesi ABD'yi fena korkuttu! Acil toplandılar