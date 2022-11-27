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Gündem Terör yuvaları ateş altında
Gündem

Terör yuvaları ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16'lar, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Minnag bölgelerinde terör hedeflerini yok etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 03:42:00 -
Terör yuvaları ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

TSK’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Minnag bölgelerindeki PKK/YPG'nin kontrolünde olan terör noktalarını ateş altına aldı. Operasyonun sürdürdüğü belirtilirken çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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