Terör yuvaları ateş altında
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16'lar, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Minnag bölgelerinde terör hedeflerini yok etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.
TSK’ya ait savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Minnag bölgelerindeki PKK/YPG'nin kontrolünde olan terör noktalarını ateş altına aldı. Operasyonun sürdürdüğü belirtilirken çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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