Terör yılanını Haçlı besliyor

Harun Sekmen İstanbul

ABD ve Batılı ülkeler, emperyalist politikalarının devamı için terör örgütleriyle işbirliğine gitmekten çekinmiyor. Terör üzerinden kaos tohumları ekerek maddi hegemonyasını devam ettiren haçlı zihniyeti, temeli kan ve göz yaşıyla atılmış bir korku imparatorluğu üzerine yükseliyor. Kendi kurdukları terör örgütlerini taşeron olarak kullanan Batılı devletler, hedef seçtikleri ülkeleri terör eylemleriyle hizaya getirmeye çalışıyor. Ortadoğu’yu kana bulayan DEAŞ, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri Batı’nın desteğiyle varlıklarını sürdürüyor. Uzmanlar ise terörün kaynağının Batılı ülkeler olduğuna işaret ediyor.

Terör Batı’dan yayılıyor

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, terörün Batı tarafından hortlatıldığını belirterek “Terör örgütleri ABD ve Avrupa’nın laboratuvarlarında şekillendiriliyor ve dünyaya ihraç ediliyor. Batı’nın en büyük ihracı terör. Bizzat ürettikleri bu terör virüsü er ya da geç Batı’yı da vuracak” ifadelerini kullandı. İslam dünyasını kana bulayan örgütlerin sahibinin Batı olduğunu kaydeden Akgül, “DEAŞ bir haçlı projesidir. FETÖ’nün kimler tarafından açıkça kollandığı ortadadır. Avrupa’da PKK militanları, Türklere vahşice saldırmaktadır. Hükümetler ise seyretmekten öteye gitmemektedir. Terör, Batılı devletlerin vurucu gücü haline gelmiştir. Kliniklerinde ürettikleri bu terör yılanının kendilerini sokmayacağı düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Terör Batı sayesinde ayakta

Siyaset Bilimci ve Avukat Ferhat Çakır, terör örgütlerinin Batılı ülkelerin desteğiyle ayakta kaldığını kaydederek, “FETÖ, DEAŞ, PKK ve diğer terör örgütlerinin ABD ve Batı desteğiyle ayakta kaldığını görüyoruz. Bugün Türkiye aleyhine terör faaliyeti yürüten bütün eli kanlı örgütler Batı zihniyeti tarafından destekleniyor” şeklinde konuştu. Dünya üzerinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin ABD ile ilişkisi olduğunu vurgulayan Çakır, “DEAŞ’ın ABD tarafından kurulduğunu, Trump, Obama’yı işaret ederek itiraf etti. FETÖ’nün üst düzey isimleri zaten ABD tarafından kollanıyor. Avrupa’da da durum pek farklı değil. Batı terörü, bir çeşit sopa olarak kullanıyor. Dize getirmek istedikleri ülkenin aleyhinde” ifadelerini kullandı.