Terör yandaşlarına haddini böyle bildirdi

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Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki merkezi ve sığınağı haline gelen Almanya'da bir heykelin üstüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazılar yazıldı. Yoldan geçen bir adam ise bir mendille çirkin yazıları silerken terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna maruz kaldı. Adamın çevresine doluşan terör yandaşı grup adeta anırarak provokosyan dolu sözler sarf etti.

Terör yandaşlarına tokat gibi bir cevap veren adam "Ben sizin gibi sürüngen değilim. Bodrum'da, Antalya'da yemesini içmesini biliyorsunuz, yediğiniz çanağa da s.çmasını biliyorsunuz. Nankörler" dedi.

Adamı konuşturmamaya çalışan terör yandaşları alkışlar ve bağırışlarla provokasyonunu sürdürdü. Terör yandaşlarına haddini bildiren adam sosyal medyada büyük takdir topladı.

Sosyal medya kullanıcıları terör yandaşlarına tepki gösterirken vatansever adam için çok sayıda destek mesajı paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;