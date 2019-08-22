Terör yandaşları umudunu onlara bağladı! Sokaklar karışırsa baş sorumlusu CHP’dir

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Kayyım kararı sonrası Diyarbakır halkından aradığı desteği bulamayan PKK sempatizanları, CHP’den gelecek desteğe umut bağladı. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “Eğer sokakları karıştırmaya kalkarlarsa, bunun baş sorumlusu PKK ve bileşenlerine destek açıklamaları yapan CHP olur.” uyarısında bulundu.

Bölge halkı PKK’ya yüz vermez

Bölge halkının 2015 yılında yaşadığı hendek terörünü hatırlatan Sürat, şöyle devam etti:

“Bölge illerini yaşanmaz hale getirdiler. Millet çocuklarını okula gönderemez olmuştu. PKK’nın yakıp yıktığı sokaklarda yaşamak zorunda kalmak Kürtlerin kaderi değildir. Devletin müdahalesiyle bölge halkı rahat bir nefes aldı ve o tarihten beri bölgede yatırımlarla birlikte hayat normal akışına döndü. Bugün kayyım kararını bahane eden PKK bileşenleri yeniden bir kalkışma hayal ediyor ama bölge halkı artık bunlara yüz vermez. PKK’nın ipini kimin tuttuğunun farkında.”

CHP’nin desteği PKK’ya can suyu oluyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kandil’deki terör elebaşlarının açıktan CHP’ye destek açıklamaları yaptığını hatırlatan Profesör Sürat, “PKK şimdi o desteğin karşılığını CHP’den istiyor. ‘Biz sana destek verdiysek karşılıksız vermedik. Şimdi ödeme zamanı’ diyor. CHP yönetiminden gelen kendini bilmez açıklamalarla terör yandaşları cesaret buluyor. CHP gibi ülkenin anamuhalefet partisi konumundaki bir parti, bu açıklamalarıyla PKK terör örgütüne can suyu verdiğini nasıl görmez. Bu milletin evlatlarına kurşun sıkan bir terör örgütünü legalleştirmek için destek açıklamaları yapmak aymazlıktan öte ihanete girer.” diye konuştu.

Doğu’da olmuyor Batı’dan karıştıralım diyorlar

Bölgede hedefledikleri kalkışma girişiminin tutmayacağını anlayan PKK yandaşlarının özellikle İstanbul’da başlatacakları bir kalkışma eylemiyle Doğu’da planladıkları kalkışmaları tetikleyebileceklerine inandığını söyleyen Sürat, şöyle devam etti:

“Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara gibi metropollerde CHP’nin desteği ile başlatacakları bir eylemin sonuca ulaşabileceğine inanıyorlar. İkide bir ‘siyasi partileri demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz’ açıklamalarını bu anlamda değerlendirmek lazım. Terör sempatizanları siyasi destek bulabilirlerse sokakları hareketlendirebilirler. Gezi benzeri bir eylem dalgasıyla İstanbul’u karıştırmayı başarabilirlerse, eylemlerini bölgeye de yayabilirler. Bu konuda CHP’nin nasıl bir terör faaliyetine aracılık ettiğini öngörmesi gerekiyor.”

Terör olaylarının baş sorumlusu CHP olur

Terör örgütü bileşenlerinin amacına ulaşması durumunda en büyük sorumlunun CHP olacağına dikkat çeken Sürat, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Terör örgütleri siyasi ve ekonomik destek bulamazsa hareket edemez. Bölgedeki toplumsal desteklerini zaten kaybettiler. Şimdi ellerinde CHP’den gelecek destekle ABD ve AB’den gelecek açıklamalar kaldı. Burada en çok CHP’den gelecek desteğe umut bağlamış durumdalar. Eğer Mustafa Kemal’in kurduğu parti PKK’ya destek vermeye devam eder de bir terörist kalkışmanın fitilini ateşlerse, bütün meşruiyetini yitirmiş olur. PKK’nın yapacağı her türlü terör faaliyetinin baş sorumlusu haline gelir. Herkes aklını başını almalı, siyasi hırs ve rekabet uğruna terör faaliyetlerinin maşası haline gelmekten sakınmalıdır.”