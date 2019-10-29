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Terör yandaşları Türk gencine kemerle saldırdı

Avrupa'da son günlerde artışa geçen PYD/PKK'lı teröristlerin saldırıların arkası kesilmiyor. Norveç'in başkenti Oslo'da terör yandaşları polislerin kollarından tuttuğu Türk gencine kemerle saldırdı.

2019-10-29 01:15:00 - 2019-10-29 01:17:22

Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yoldan geçen ve içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırmıştı. Norveç'ten dehşete düşüren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü yandaşları, polislerin kollarından tuttuğu Türk gencine kemerle saldırdı. Ardından terör örgütü yandaşları hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı.

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