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Terör yandaşları toplantı bastı! Polisler bakın ne yaptı

Terör örgütü YPG/PKK destekçileri,Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısına baskın düzenledi. Yaşanan olaya Alman polisi seyirci kalırken terör yandaşları, bildiri okudu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:28
Terör yandaşları toplantı bastı! Polisler bakın ne yaptı

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.

İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.

Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:28
  1. YPG/PKK
  2. Almanya

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