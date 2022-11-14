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Gündem Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız
Gündem

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Böyle bir sızma nedeniyle de güvenlik kuvvetlerimizi hakir göremeyiz, itibarsızlaştıramayız. Canlarını koyuyorlar bizler için. Gecelerini gündüzlerine karışıyor. Böyle bir olay oldu diye bir güvenlik açığı vardır gibi bir cümle kuramayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:58:00 -
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Böyle bir sızma nedeniyle de güvenlik kuvvetlerimizi hakir göremeyiz, itibarsızlaştıramayız. Canlarını koyuyorlar bizler için. Gecelerini gündüzlerine karışıyor. Böyle bir olay oldu diye bir güvenlik açığı vardır gibi bir cümle kuramayız” ifadelerini kullandı.

Ağar, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün kendi iç dinamiklerinin olduğunun altını çizen Ağar, “Kendi iç dinamiği Zap’ta bozguna uğradı. Zap onlar için çok kıymetliydi. Burayı kaybetmiş olmasının örgüt içinde üretmiş olduğu istikrarsızlıkları bir şekilde maskelemesi gerekiyor. Zap bozgununu örtmesi gerekiyor. Çünkü ‘Devlet giremez, Türk askeri giremez. Ben burada kurtarılmış bölge ilan ettim. Devlet kurdum’ dediği yerde şu anda Mehmetçik, Komando Andı okuyor. Teröristler bozguna uğradılar, kaçıyorlar. Kaçamayanlar teslim oluyorlar. Bu çok yıkıcı bir fotoğraf Zap gibi iddialı alanda. Burayı kaybedince bir şekilde kendi tabanını konsolide etmesi lazım. Bunun için de bu gerekli bir eylem” dedi.

“İnisiyatif ve güç kavgası var”

Suriye tarafı ile Kandil tarafı arasında birtakım inisiyatif mücadelelerinin olduğunu söyleyen Ağar, “Bununla ilgili olabileceğine dair de bir bakış açısı var. Öte tarafıyla Türkiye’deki siyasetin baronlarıyla Kandil’in baronları arasında yine inisiyatif ve güç kavgası var. Bununla ilgili de olabilir. Kendi aralarındaki güç mücadelesine bağlı olmak üzere Türkiye’nin gücünü yönlendirmeyi başarabilirlerse kendi iç hasımlarını sopalatmaya yönelik de bir boyutu olabilir” dedi.

“Güvenlik kuvvetlerine karşı bir itibarsızlaştırma operasyonunun altına imza atmaya çalışıyor”

Terör örgütünün yapmış olduğu eylem üzerinden 84 milyonun aklına sızmaya çalıştığına dikkati çeken Ağar, “Bununla beraber karar vericinin aklına sızmaya çalışıyor ve manipüle etmeye çalışıyor. Taksim gibi bir yerde, diplomatik temsilciliklerin, turistlerin, ticaretin, gençlerin olduğu bir yerde böyle bir eylem gerçekleştirerek güvenlik kuvvetlerine karşı bir itibarsızlaştırma operasyonunun altına imza atmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu eylemden sonra mücadelesine devam edeceğini belirten Ağar, bu eylemden çıkarılması gereken derslerin olduğunu kaydetti.

“Böyle bir olay oldu diye bir güvenlik açığı vardır gibi bir cümle kuramayız”

Ağar, gerçekleşen saldırının ‘sızma bombardımanı’ olduğunun altını çizerek, “Şu ana kadar pek çok sızma gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların çoğunu devletimiz engelledi. Bir şekilde Mersin’de, İstanbul’da oldu. Başka yerde olabilir mi? Ne yazık ki bu olasılık var. Hayal göremeyiz. Ama böyle bir sızma nedeniyle de güvenlik kuvvetlerimizi hakir göremeyiz, itibarsızlaştıramayız. Canlarını koyuyorlar bizler için. Gecelerini gündüzlerine karışıyor. Böyle bir olay oldu diye bir güvenlik açığı vardır gibi bir cümle kuramayız. Zaten bunun en ağır özeleştirisini güvenlik kuvvetlerini kendi içlerinde yapıyorlardır. Siz bununla ilgili kalkıp da bir laf söylerseniz terörün ekmeğine yağ sürmüş olabilirsiniz.” dedi.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

BİZLER TÜRK MİLLETİ OLARAK ASKERLERİMİZ POLİSİMİZ BİZLERİN GÖZ BEBEĞİDİR ,,İTİBARSIZLŞTIRMAK KİMSENİN HADİ DEĞİLDİ,,, SİYASİLERİMİZDE BOŞLUK VARDIR BUNU BİLİYORUZ İŞTE BU BŞLUĞUN BEDELİNİ TÜM MİLLET OLARAK ÖDÜYORUZ,,AMA BİR SINIRI VARDIR,,, ODA ,,HSÇLI ANAYASA VE KANUNLAR,,, SELANİKLİ KAMALA DOKUNUZMAZLIK,,, VE İDAM,,,, İŞTE SİYASİLERİMİZİN EN BÜYÜK BOŞLUĞU,,, ZATEN TÜRK OLARAK BİZDEN SİYASETÇİ ÇIKMAZ ,,, BAŞKAN ERDOĞAN HARİÇ ((( ODA ALLAHIN BİR LÜTFÜ OLARAK KABUL EDİYORUZ*****
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