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Siyaset Terör sevicilerin MYK'sı yarın toplanıyor!
Siyaset

Terör sevicilerin MYK'sı yarın toplanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-30 23:51:00 - 2023-07-31 00:33:43
Terör sevicilerin MYK'sı yarın toplanıyor!

Terör sevici HDP / Yeşiller Sol Parti Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri yarın toplanıyor.

Toplantı HDP Genel Merkez binasında yapılacak.

Terör sevicilerin toplantısına, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlık edecek. Saat 11.00’de başlaması planlanan toplantıda, 2023 seçimi masaya yatırılacak, yeni yol haritası çizilecek.

PKK terör örgütüne yakın Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre toplantının bir diğer önemli gündem maddesi de Yeşil Sol Parti’nin yeni bir yönetim ile kongre hazırlıklarını başlatması olacak.

Söz konusu kongrenin Eylül ayında yapılması öngörülüyor. Kongrede, Yeşil Sol Parti’nin isim değişikliği yapması da bekleniyor.

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