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Gündem Terör seviciler sırtlarını bu kez de Sedat Peker'e yasladı!
Gündem

Terör seviciler sırtlarını bu kez de Sedat Peker'e yasladı!

Bir dönem sırtlarını YPG'ye, PYD'ye yasladıklarını beyan edip, devletin şamarını yiyen tutuklu HDP'liler, bu kez de sırtlarını BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e yasladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:40:00 - 2021-06-15 00:14:15
Terör seviciler sırtlarını bu kez de Sedat Peker'e yasladı!

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları, zavallı muhalefet gibi terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da umut oldu. Tutuklu bulunduğu cezaevinde, avukatları aracılığıyla bir gazeteye açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Bence, Sedat Peker konuşmaya başlamadan önce de Türkiye’de siyaseti belirleyen özne mafyaydı. Anayasa’yı, yasaları, AİHM ve AYM kararlarını tanımadığını ve uygulamayacağını açık açık söyleyen, ilan eden bir zihniyetin mafyadan ne farkı var ki?" dedi.

Peker'e terör sevicilerden destek!

Sedat Peker'i güzelleyen terör sevici Demirtaş, "Sedat Peker ile hükümet arasındaki tek fark, Peker’in mafya olduğunu dürüstçe kabul etmesidir." ifadesini kullandı.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Peker’in ifşaatları malumun ilamıdır. Benim açımdan şoke edici değil. Kaldı ki, ifşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak ve maalesef bu hükümete destek vermiş olanlar büyük mahcubiyet duyacaklar. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz."

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