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Terör sevici Selahattin Demirtaş'tan çağrı: Bağrınıza taş basın, oy verin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden Millet İttifakı'na oy istedi. Demirtaş, yaptığı çağrısında "Bağrınıza taş basın, oy verin" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 17:38
Terör sevici Selahattin Demirtaş'tan çağrı: Bağrınıza taş basın, oy verin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli geçtiğimiz gün katıldığı radyo programında, CHP ile ittifakı doğrulamış ve "Aday listeleri birlikte hazırlandı" cevabını vermişti. Diğer yandan HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş CHP ve İYİ Parti ile ittifak olmadığını savundu. Ancak Demirtaş ittifak yok derken diğer yandan da seçmenlerine "Bağrınıza taş basın CHP'ye ve İYİ Parti'ye oy verin" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Yeni Yaşam gazetesine konuştu.

Yerel seçimle ilgili değerlendirmeler yapan Demirtaş HDP'li seçmene 'oy kullanma' çağrısında bulundu.

CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapılmadığını savunan Demirtaş, bun karşın, CHP ve İYİ Parti'ye oy istedi; "Sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

Destek istedi

Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur.

Metropollerde içi rahat olmayıp da kararsız kalan bütün arkadaşlarıma mesajım şudur: Bütün sorumluluğu ben şahsen alıyorum, oyunuzu kullanmanız ricamı iletiyorum. Buradan şu anlam çıkmasın; 'Acaba bizim bilmediğimiz gizli şeyler mi var da, bu kadar ısrar ediliyor?' Hayır. Gizli saklı hiçbir şey yok. Açık bir faşizm ve ona karşı açık, yürekli, cesur bir direniş var."

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:38
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş
  3. PKK

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