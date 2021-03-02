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Gündem Terör sevici HDP'li Buldan koronavirüs haritasından bile algıya kalktı
Gündem

Terör sevici HDP'li Buldan koronavirüs haritasından bile algıya kalktı

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında mavi (düşük riskli) ile belirtilen illeri seçim sonucu HDP'nin kazandığı illermiş gibi lanse ederek 'Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık.' diyerek algı yapmaya kalktı. Kirli algı oyununa ise büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 00:03:00 -
Terör sevici HDP'li Buldan koronavirüs haritasından bile algıya kalktı

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuyla yan yana poz veren, terör örgütünün siyasi kolu durumundaki HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yine insanların damarına basan bir paylaşıma imza attı.

Kişisel ve toplumsal sağlığın söz konusu olduğu koronavirüs risk haritasında dahi algı yapmaya çalışan Buldan, 'Düşük Riskli' olduğu için mavi ile gösterilen Uşak üzerinden mesaj vererek "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın haritalı paylaşıma tepki göstererek "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." dedi.

Alim Tunç: Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermedi

AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç da Buldan'a tepki göstererek "2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir." ifadelerini kullandı.

 

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