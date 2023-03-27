Terör sevici HDP'den alay eder gibi 6284 çıkışı! Sizin her yeriniz şiddet

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın, "6284'ün sıkıntılı kısımları düzeltilsin" teklifini, "Erbakan kadına şiddeti savunuyor" diye hadsizce çarpıtan terör sevici HDP'li Meral Dabış Beştaş, kadınların yaşam hakkının pazarlık konusu haline getirildiğini öne sürdü.

HDP'li Beştaş, TBMM'deki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

AKP, bekası için iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi. Kadınların şiddet görmeme hakkını, özgür ve eşit birey olarak yaşama hakkını pazarlık haline getirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki tüm kadınların başta buna isyan etmesi gerekiyor. 6284’ü düzenlemek, süresiz nafaka hakkını tartışmaya açmak ne demektir? Bu çağdışı, bu korkunç, bu şiddete onay veren, cinayetlere onay veren, tecavüzlere onay veren düzenlemeyi biz kadınlar asla kabul etmiyoruz.

Bu ittifaka Türkiye’de milyonlarca kadın 14 Mayıs’ta kırmızı kart gösterecek. Bu ittifaka geçit vermeyeceğiz. AKP ve MHP iktidarı yaptığı ittifaklarla Türkiye’yi yüzlerce yıl geriye götürmek, kadınların yaşam hakkını gasp etmek, kadınların şiddetten korunmasını öngören yasayı bile tartışmaya açmışlardır. Kadınlar kesinlikle bu ittifaka kırmızı kart gösterecek, hayır diyecek ve bu iktidarı biz kadınlar indireceğiz. Bu saltanatlarını bitireceğiz.

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