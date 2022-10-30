Terör sevici HDP'de öne çıkan Cumhurbaşkanı adayları!

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı ittifakla mortak bir adayda anlaşılamaması durumunda seçime kendi adayları ile katılacaklarını duyurdu. Sancar’ın açıklamasından sonra HDP’nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nda aday olabilecek bazı isimler gündeme geldi.

4 ismin öne çıktığı konuşuluyor

Terör sevici HDP'ye yakın Birgün, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın yanı sıra Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve AİHM eski Yargıcı Rıza Türmen'in adının aday olarak gündemde olduğunu yazdı.

Öte yandan kadın aday gösterilmesi üzerinde de konuşulduğu, kadın aday adayları arasında da HDP'li Pervin Buldan'ın adının öne çıktığı belirtildi.