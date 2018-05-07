Terör sevici Fatih Portakal yine şov yaptı!

Terör sevici Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal kendini tarafsız gazeteci gibi göstererek, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu toplu söyleşiye davet etti.

Portakal, Twitter'da 'Mevcut adaylar İnce, Akşener ve Karamollaoğlu toplu söyleşiye aynı anda katılır diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı izin verirse Demirtaş'ta olur diyorum.' diye yazdı.

Her fırsatta terör sevici tavırlarıyla tepki toplayan, her seçim akşamı canlı yayında Ak Parti'nin kazandığını görünce şekilden şekile giren Fatih Portakal 'bağımsız ve tarafsız haber' naraları atarak kendine rol biçti.

Terör sevici Fatih Portakal, Adalet Bakanlığı'ndan izin isteyerek Demirtaş'ın da katılmasını istedi.