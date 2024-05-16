Terör sevici DEM'lilerden 'İstiklal Mahkemesi' çıkışı!

PKK terör örgütünün talimatıyla insanları sokağa çıkartıp çatışma ortamına sebep olan Demirtaş ile sırtını terör örgütlerine yaslayan Yüksekdağ'ın hapis cezası almasına "özgürlük" çığırtkanlığıyla karşı çıkan terör uzantısı DEM'in milletvekilleri, "İstiklal Mahkemeleri hortlandı" yorumu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Kobanê Davası'nda verilen hapis cezalarıyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Demirtaş ile Yüksekdağ'a verilen cezalara ilişkin Hatimoğulları, “Sincan Adliyesi’nde bir hukuk katliamına hep beraber tanıklık ettik" dedi.

Hukukun terör eylemine kestiği ceza üzerinden iktidarı hedef alan Hatimoğlulları'nın açıklaması şöyle:

Burada sabah söyledik bu bir yol ayrımıdır dedik. Bu karar tıpkı iddianame nasıl sarayda ve MHP Genel Merkezi'nde yazıldıysa bu kararda aynı odaklar tarafından yazılmıştır. Türkiye’de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye’de şuan yargının almış olduğu bu karar askeri cuntanın mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır şu an bir hukuki darbe, siyasi darbe daha gerçekleşmiştir ve yargılanan arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz yere cezaya çarptırılan arkadaşlarımız bütün dünyanın vicdanında bütün dünya kamuoyunun vicdanında beraat etmiştir. Bu kararları alanlar tıpkı Denizler'in kalemlerini kıranlar gibi nasıl lanetlendiyse burada bu kalemi arkadaşlarımız için kıranlar aynı şekilde lanetlenecek ve tarihin çöp çöp sepetine hatırlanmamak üzere gömülecektir.

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