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Terör sebebiyle zarar görene maaş bağlanır

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz okurlarımız için kaleme alıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 10:52
Terör sebebiyle zarar görene maaş bağlanır

İslam Dünyasına karşı on asır önce gerçekleştirilen “Haçlı” saldırıları, günümüzde yerini terör saldırılarına bıraktı. Asırlarca İslam’ın Sancaktarlığı yapmış olan ve günümüzde de İslam Ümmetine liderlik yapma potansiyeli bulunan Türk Devletine karşı yoğun terör saldırıları devam ediyor.

Yıllardır dış güçler ve yabancı istihbarat ülkeleri tarafından beslenip büyütülen FETÖ/PKK terör örgütleri dışında bütün örgütlerinin ve dahi yabancı ülke kaynaklı terör ve ekonomik terör saldırılarını püskürtüyoruz. Allah’ın izniyle inanlar kazanacak.

Terörle bu kadar mücadele eden ülkemizin yasal düzenlemeler yapması da kaçınılmaz. Bu yazımızda terörden zarar gören ve malul hale gelmiş gazi vatandaşlarımızla şehit olan sivillerimizin aile bireylerine bağlanan terör maaşı hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Şehit ve Gazi aylıkları, nitelik olarak üç farklı kanunda düzenlenmiştir. Kamu hizmeti gören ve terör sebebiyle şehit olanların yakınları ile malul Gazilere kendi sosyal sigorta kanunu kapsamında harp veya vazife malullüğü aylık bağlanmakta ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği de tazminat ödenmektedir. Vatan hizmeti görmekte iken terör sebebiyle gaziliğe erişmiş asker ve korucularımızın kendilerine, şehit olmaları halinde aileleri efradına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesi gereği şehit ve gazi aylığı bağlanıyor.

Terör sebebiyle engelli hale gelen malul gazilerimizle terör saldırıları sonrası şehit olan vatandaşlarımızın aile bireylerine ise 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 7 inci maddesi gereği hem maaş bağlanıyor hem de tazminat ödeniyor.

5233 sayılı Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde yapılacak ödemeler (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden belirlenmekte. Memur maaş katsayısı 0,130597 olduğuna göre bu rakamın 7000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar 914,18 TL olacaktır. Buna göre,

a) Terör olayı sebebiyle üçüncü derece engelli (% 40-59 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 914,18 TL tutarın 4 katından 24 katına kadar, 3.656,72-21.940,32 TL arasında,

b) Terör olayı sebebiyle ikinci derece engelli (% 60-79 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 914,18 TL tutarın 25 katından 48 katına kadar, 22.854,50- 43.880,64 TL arası,

c) Terör olayı sebebiyle birinci derece engelli (%80 ve üzeri) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 914,18 TL tutarın 49 katından 72 katına kadar, 44.794,82- 65.820,96 TL arası, nakit tazminat ödemesi yapılıyor.

d) Terör sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına ise 914,18TL tutarın 50 katı tutarında, 45.709 TL tazminat verilliyor.

Terör sebebiyle engelli duruma düşen Gazilerle şehitlerin hak sahiplerine aylık bağlanması yakın bir zamanda, 2012 yılında başlamıştır. Bağlanacak aylık miktarı ise engellilik derecesine göre farklılık göstermektedir.

Öncelikle (9.500) gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılarak 1.240,67 TL tutar hesaplanıp üçüncü derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 60’ı olan 744,40 TL, ikinci derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 80’i olan 992,54 TL, birinci derece engelli olanlara ise tamamı olan 1.240,67 TL maaş bağlanmaktadır. Sivil şehitlerin hak sahibi aile bireylerine ise 1.240,67  TL tutar, maaş hisseleri oranında ödenmektedir.  Bağlanan terör maaşına ayrıca yüzde 5 oranında ek ödeme ilave ediliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:52
  1. İslam Dünyası
  2. Haçlı
  3. terör saldırıları
  4. İslam
  5. İslam Ümmeti
  6. Türk Devleti
  7. FETÖ/PKK
  8. gazi
  9. Şehit ve Gazi aylıkları
  10. Kamu hizmeti
  11. malul Gaziler
  12. sosyal sigorta
  13. vazife malullüğü
  14. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
  15. Terörle Mücadele Kanunu
  16. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
  17. Memur maaş katsayısı
  18. gösterge rakamı
  19. memur aylık katsayısı
  20. üçüncü derece engelli
  21. ikinci derece engelli
  22. birinci derece engelli
  23. Sivil şehitler
  24. maaş hisseleri
  25. terör maaşı

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