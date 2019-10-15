Terör sebebiyle zarar gören sivil vatandaşlara maaş bağlanır

Terör örgütleri; vatanımızı bölmek, milletimizin birliğini bozmak ve devletimizi yıkmak amacıyla özellikle sivil vatandaşlarımızı hedef almaktadır

Beş yıl önce PKK yandaşları, siyasi uzantılarının da kışkırtmasıyla 35 ilde şiddet olayları gerçekleştirerek kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları dahil 31 sivil vatandaşımızı şehit etti. Takip eden süreçte Suruç ve Ankara’da sivillere yönelik bombalı eylemlerde de insanlarımız hayatını kaybetti.

Barış Pınarı Hareketı'nın başlamasıyla asıl sahibi PKK olan YPG örgütü özellikle sivil vatandaşlarımızı hedef aldı ve roketli saldırıda bulundu. Bu saldırıda 7 sivil vatandaşımız şehit oldu. Ayrıca 46 vatandaşımız da yaralandı.

Sosyal güvenlik dört yöntemle sağlanır. Bu yöntemlerden birisi de sosyal tazmindir. Terör nedeniyle zarar gören sivil vatandaşlarının maddi ve manevi zararlarını devletimizin karşılaması tam olarak bir sosyal tazmindir.

Sivil vatandaşlarımızın zararını karşılamak amacıyla 2005 yılında müstakil bir yasa kabul edildi. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereği, terörden zarar gören sivillere üç tür sosyal tazmin ödemesi yapılıyor.

İlk sosyal tazmin ödemesi, maddi zarar yaşayan vatandaşlarımızın zararının parayla karşılanmasıdır. İkinci ödeme yaralananların tedavi döneminde işten güçten mahrum kalması nedeniyle uğradığı iş gücü kaybına karşılık yapılan parasal yardımdır. Üçüncü ödeme ise terör saldırısı nedeniyle engelli hale gelen vatandaşlarımızla vefatları halinde aile bireylerine bağlanan yani her ay ödenen terör maaşı ve bir kerede ödenen tazminattır.

5233 sayılı Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde yapılacak ödemeler (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden belirleniyor. Memur maaş katsayısı 0,138459 olduğuna göre bu rakamın 7000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar 969,21 TL olacaktır.

Buna göre tazminat tutarları;

Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli (% 40-59 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 4 katından 24 katına kadar, 3.876,64-23.261,04 TL arasında,

Terör olayı nedeniyle ikinci derece engelli (% 60-79 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 25 katından 48 katına kadar, 24,230,25- 46.522,08 TL arası,

Terör olayı nedeniyle birinci derece engelli (%80 ve üzeri) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 49 katından 72 katına kadar, 47.491,29- 69.783,12 TL arası, nakit tazminat ödemesi yapılıyor.

Terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına ise 969,21 TL tutarın 50 katı tutarında, 48.460,50 TL tazminat veriliyor.

Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli olmaksızın yaralananlara 969,21 TL tutarın 6 katına kadar, 5.815,26 TL tutara kadar ödeme yapılıyor.

Terör nedeniyle engelli duruma düşen Gazilerle sivil şehitlerin hak sahiplerine 2012 yılında terör maaşı bağlanması uygulaması başlamıştır. Bağlanacak aylık miktarı ise engellilik derecesine göre farklılık göstermektedir. Öncelikle (9.500) gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılarak 1.315,36 TL tutar hesaplanıyor.

Üçüncü derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 60’ı olan 789,22 TL, ikinci derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 80’i olan 1.052,29 TL, birinci derece engelli olanlara ise tamamı olan 1.315,36 TL maaş bağlanmaktadır. Sivil şehitlerin hak sahibi aile bireylerine ise 1.315,36 TL tutar, terör maaşı hisseleri oranında ödeniyor. Bağlanan bu terör maaşına ayrıca yüzde 5 oranında da ek ödeme ilave ediliyor.