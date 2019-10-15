0553 313 94 23

Terör sebebiyle zarar gören sivil vatandaşlara maaş bağlanır

Murat Özdamar, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz okurlarımız için cevaplıyor.

15 Ekim 2019 Salı 12:38
Terör sebebiyle zarar gören sivil vatandaşlara maaş bağlanır

Terör örgütleri; vatanımızı bölmek, milletimizin birliğini bozmak ve devletimizi yıkmak amacıyla özellikle sivil vatandaşlarımızı hedef almaktadır

Beş yıl önce PKK yandaşları, siyasi uzantılarının da kışkırtmasıyla 35 ilde şiddet olayları gerçekleştirerek kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları dahil 31 sivil vatandaşımızı şehit etti. Takip eden süreçte Suruç ve Ankara’da sivillere yönelik bombalı eylemlerde de insanlarımız hayatını kaybetti.

Barış Pınarı Hareketı'nın başlamasıyla asıl sahibi PKK olan YPG örgütü özellikle sivil vatandaşlarımızı hedef aldı ve roketli saldırıda bulundu. Bu saldırıda 7 sivil vatandaşımız şehit oldu. Ayrıca 46 vatandaşımız da yaralandı.

Sosyal güvenlik dört yöntemle sağlanır. Bu yöntemlerden birisi de sosyal tazmindir. Terör nedeniyle zarar gören sivil vatandaşlarının maddi ve manevi zararlarını devletimizin karşılaması tam olarak bir sosyal tazmindir.

Sivil vatandaşlarımızın zararını karşılamak amacıyla 2005 yılında müstakil bir yasa kabul edildi. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereği, terörden zarar gören sivillere üç tür sosyal tazmin ödemesi yapılıyor.

İlk sosyal tazmin ödemesi, maddi zarar yaşayan vatandaşlarımızın zararının parayla karşılanmasıdır. İkinci ödeme yaralananların tedavi döneminde işten güçten mahrum kalması nedeniyle uğradığı iş gücü kaybına karşılık yapılan parasal yardımdır. Üçüncü ödeme ise terör saldırısı nedeniyle engelli hale gelen vatandaşlarımızla vefatları halinde aile bireylerine bağlanan yani her ay ödenen terör maaşı ve bir kerede ödenen tazminattır. 

5233 sayılı Kanunun 7 inci maddesi hükmüne göre, yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinde yapılacak ödemeler (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden belirleniyor. Memur maaş katsayısı 0,138459 olduğuna göre bu rakamın 7000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunan tutar 969,21 TL olacaktır.

Buna göre tazminat tutarları;

Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli (% 40-59 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 4 katından 24 katına kadar, 3.876,64-23.261,04 TL arasında,

Terör olayı nedeniyle ikinci derece engelli (% 60-79 arası) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 25 katından 48 katına kadar, 24,230,25- 46.522,08 TL arası,

Terör olayı nedeniyle birinci derece engelli (%80 ve üzeri) duruma gelmiş vatandaşlarımıza 969,21 TL tutarın 49 katından 72 katına kadar, 47.491,29- 69.783,12 TL arası, nakit tazminat ödemesi yapılıyor.

Terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarına ise 969,21 TL tutarın 50 katı tutarında, 48.460,50 TL tazminat veriliyor.

Terör olayı nedeniyle üçüncü derece engelli olmaksızın yaralananlara 969,21 TL tutarın 6 katına kadar, 5.815,26 TL tutara kadar ödeme yapılıyor.

Terör nedeniyle engelli duruma düşen Gazilerle sivil şehitlerin hak sahiplerine 2012 yılında terör maaşı bağlanması uygulaması başlamıştır. Bağlanacak aylık miktarı ise engellilik derecesine göre farklılık göstermektedir. Öncelikle (9.500) gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılarak 1.315,36 TL tutar hesaplanıyor.

Üçüncü derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 60’ı olan 789,22 TL, ikinci derece engelli olanlara bu tutarın yüzde 80’i olan 1.052,29 TL, birinci derece engelli olanlara ise tamamı olan 1.315,36 TL maaş bağlanmaktadır. Sivil şehitlerin hak sahibi aile bireylerine ise 1.315,36  TL tutar, terör maaşı hisseleri oranında ödeniyor. Bağlanan bu terör maaşına ayrıca yüzde 5 oranında da ek ödeme ilave ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:38
  1. Ankara
  2. Terör örgütleri
  3. PKK
  4. Yasin Börü
  5. kurban eti
  6. Barış Pınarı Hareketı
  7. YPG
  8. Sosyal güvenlik
  9. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
  10. sosyal tazmin
  11. sosyal tazmin ödemesi
  12. terör maaşı
  13. Memur maaş katsayısı
  14. Üçüncü derece engelli
  15. ikinci derece engelli
  16. birinci derece engelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi
    1. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    2. Şehit polisin cenazesi törenle..
    3. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    4. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    5. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    6. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    7. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    8. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    9. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    10. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    11. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    12. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    13. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    14. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    15. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    16. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    17. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    18. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    19. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    20. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    21. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    22. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    23. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    24. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    25. Teröristler bir kez daha sivillere..
    26. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    27. Cep telefonu kullananları..
    28. Dualarımız Mehmetçik için
    29. Ekmek parası için çalışırken..
    30. Balıkesir’de sudan 16 milyon liralık..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!