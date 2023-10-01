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Gündem Terör saldırısına yayın yasağı
Gündem

Terör saldırısına yayın yasağı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 11:35:00 -
Terör saldırısına yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. "

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