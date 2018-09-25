Terör saldırısı sonrası dünya şampiyonası iptal edildi
İran'da cumartesi günü 25 kişinin ölümüne neden olan terör olayının yaşandığı Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenecek 2018 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası iptal.25 Eylül 2018 Salı 21:44
İran Güreş Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, aralık ayında düzenlenecek 2018 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın iptal edildiği duyuruldu.
Uluslararası Güreş Federasyonları Birliğinin (FILA) kasım ayında Macaristan'da düzenlenecek 2018 Ümitler Dünya Şampiyonası müsabakalarının İran'ın Huzistan eyaletinde düzenlenecek müsabakalara yakınlığını gerekçe göstererek şampiyonanın iptalini istediği belirtildi.
Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde cumartesi günü İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.
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