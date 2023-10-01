Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde iki terörist saldırı girişiminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımında 'Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi. Olayın ardından Meclis’e giriş çıkışlar geçici olarak durdurulurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.