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Terör örgütüne büyük darbe 8 terörist öldürüldü

Irak'ın Avaşin Basyan, Zap bölgeleriyle Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

26 Haziran 2018 Salı 19:17
Terör örgütüne büyük darbe 8 terörist öldürüldü

Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleriyle Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında bölücü terör örgütü üyesi 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:17
  1. Siirt
  2. TSK
  3. Irak'ın Avaşin Basyan
  4. Zap
  5. Irak
  6. Genelkurmay Başkanlığı

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  • asim ustaasim usta1 gün önce
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