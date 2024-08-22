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Gündem Terör örgütünden SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz!
Gündem

Terör örgütünden SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 14:21:00 -
Terör örgütünden SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz!

Terör örgütü PKK elebaşlarından terörist Serdar Yektaş, örgütün SİHA destekli operasyonlar karşısında yaşadığı hezimeti, '2015'ten itibaren büyük kayıplar veriyoruz. Türkiye'nin güneydoğusundan tünellerimiz olmadığı için çekildik.' sözleriyle itiraf etti.

Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK elebaşlarından terörist Serdar Yektaş, Al-Monitor'e yaptığı açıklamada örgütün SİHA destekli operasyonlar karşısında yaşadığı hezimeti itiraf etti.

Terörist Yektaş, "2015'ten itibaren büyük kayıplar vermeye başladığımız doğrudur. Bunu gizlemiyoruz. Bu sebeple, yeni stratejiler üretmek ve direnmek için Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan yapılanmamızı geri çektik. Çünkü oralarda tünellerimiz yok. SİHA'lar nedeniyle tünellere sığındık" dedi.

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