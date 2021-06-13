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Dünya Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin’e art arda düzenlediği 2 füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 10:05:00 -
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin'e art arda düzenlediği 2 füzeli saldırıda bilanço artıyor. Sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin hedef alındığı 2 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, yaralı sayısının da 30'dan fazla olduğu belirtildi. Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, çok sayıda ambulansın zarar gördüğü bildirildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

 

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Yorumlar

samimi

Kanı bozuklar direkt hastaneyi hedef almış....hastane kullanılamaz hale gelmiş...attığınız füzelerin hedefine uğrayasınız inşallah...o füzeler dönsün sizin başınızda patlasın dileriz ..
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