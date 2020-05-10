  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK'dan Rudaw televizyonu muhabirine engelleme

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:52:20 -
Terör örgütü YPG/PKK'dan Rudaw televizyonu muhabirine engelleme

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, ölen teröristler için "şehit" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalı muhabirine, Suriye'nin kuzeyinde 60 gün çalışma engeli getirdi.

Rudaw televizyon kanalının muhabiri Viviyan Fetah’a 60 gün çalışma engeli getirilmesi üzerine Rudaw medya grubu, terör örgütü YPG/PKK’yı paylaştığı açıklamayla kınadı.

Açıklamada, sözde Suriye Kürdistan’ı denilen bölgede Viviyan Fetah’a isnat edilen "şehitlere hakaret suçlaması"nın temelsiz olduğu belirtildi. Ayrıca çalışma yasağının basın özgürlüğü ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı