Arda Güler’e kötü haber! Resmen yıkılacak
Real Madrid, Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior ile yeni sözleşme imzaladı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Jose Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber geldi. İşte detaylar...
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Real Madrid, Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior ile yeni sözleşme imzaladı. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Jose Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber geldi. İşte detaylar...
Milli oyuncumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ile 2032 yılına kadar sözleşme yeniledi. 26 yaşındaki futbolcuyu İngiltere'nin Arsenal takımı transfer etmek istiyordu. Böylece teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle Brezilyalı oyuncu kulüpte kalmış oldu.
Temmuz 2018'de Brezilya'nın Flamengo takımından Real Madrid'e transfer olmasından bu yana tüm kulvarlarda 375 maça çıkan ve 128 gol atan Vinicius Junior, 3 LaLiga, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sözleşmenin ardından İspanyol basınından AS, teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11 planını ortaya çıktı.
Haberde Mourinho'nun Vinicius Junior'ye ilk 11'de otomatikmen yer alacak 6 oyuncudan biri olarak gördüğü belirtildi. İlk 11'de yer alacak diğer futbolcuların isimleri ise şöyle sıralandı: Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Federico Valverde ve Jude Bellingham.
Mourinho'nun Arda Güler'i ise ilk 11'in garanti oyuncusu olarak görmediği belirtildi.
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