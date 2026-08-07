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İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

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İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO), çocuk adalet sisteminde köklü bir değişim başlatacak stratejik bir protokole imza attı. “Suça Sürüklenen Çocuklar için Onarıcı Adalet ve Koruyucu/Önleyici Perspektif: Disiplinler Arası ve Dijital Destekli Bütünleşik Model Geliştirilmesi” projesiyle, çocukların geleneksel cezalandırıcı yaklaşımlar yerine teknoloji odaklı bir ekosistemle rehabilite edilmesi hedefleniyor.

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Foto - İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

Nüfus yoğunluğu ve risk analizleri göz önünde bulundurularak projenin pilot bölgesi Ümraniye olarak belirlendi. Ümraniye Kaymakamlığı koordinasyonunda; emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, aile müdürlüğü, eğitim kurumları ve yerel yönetimler tam bir iş birliğiyle sahada olacak. Bir yıl sürecek pilot uygulamada, en az 100 suça sürüklenen çocuk ve ailesine ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların sosyal çevreleri analiz edilerek suça yönelme nedenleri kaynağında çözülecek. Ayrıca, madde bağımlılığı saptanan çocuklar Yeşilay iş birliğiyle tedavi süreçlerine yönlendirilerek aylık olarak takip edilecek. Taner Akkuş’un saha koordinatörlüğünü üstlendiği bu stratejik girişim, eğitim ve spor faaliyetleri aracılığıyla çocukların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. İletişim ve Saha Koordinatörlüğü görevini yürütecek olan Akkuş; mülki idareler, kamu kurumları, muhtarlıklar ve STK’lar arasında kesintisiz bir koordinasyon ağı kurarak saha ekiplerinin sevk ve idaresinden vaka yönetimine kadar tüm operasyonel süreçleri yönetecek. Diğer yandan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya liderliğindeki akademik kadro ile İstanbul TTO’nun yazılım ekiplerinin ortaklaşa geliştireceği teknolojik altyapı, vaka takibinde gerçek zamanlı veri akışı sağlayacak.

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Foto - İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de yenilikçi teknolojik altyapısıdır. Geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Sistemi, çocukların suça geri dönme riskini analiz ederken, cinsiyet veya köken gibi önyargılardan arındırılmış bir algoritmik güvence sunacak. Bununla birlikte, uzman gözlemiyle teyit edilmeyen hiçbir skor hukuki bir karar oluşturmayacak. Çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen Oyunlaştırılmış Mobil Uygulama ise çocukların pedagojik müdahalelere karşı direncini kırarak görev odaklı bir eğitim modeli sunacak.

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Foto - İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

Hassas çocuk verileri, KVKK uyumlu ve şifreli altyapılarda tamamen anonimleştirilerek korunacak. Teknik omurgası İstanbul TTO Genel Müdürü Mehmet Besim Müftüoğlu ve Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya liderliğindeki akademik kadro tarafından yönetilen proje, çocuk koruma mevzuatındaki iyileştirmeler için ilgili bakanlıklara bilimsel bir veri seti sunacak. Ümraniye’den elde edilecek başarı sonrasında modelin önce İstanbul’a, ardından tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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