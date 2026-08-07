İstanbul’da Dev Protokol: Çocuklar Suça Sürüklenmeden Erken Müdahale Edilecek!

Nüfus yoğunluğu ve risk analizleri göz önünde bulundurularak projenin pilot bölgesi Ümraniye olarak belirlendi. Ümraniye Kaymakamlığı koordinasyonunda; emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, aile müdürlüğü, eğitim kurumları ve yerel yönetimler tam bir iş birliğiyle sahada olacak. Bir yıl sürecek pilot uygulamada, en az 100 suça sürüklenen çocuk ve ailesine ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında çocukların sosyal çevreleri analiz edilerek suça yönelme nedenleri kaynağında çözülecek. Ayrıca, madde bağımlılığı saptanan çocuklar Yeşilay iş birliğiyle tedavi süreçlerine yönlendirilerek aylık olarak takip edilecek. Taner Akkuş’un saha koordinatörlüğünü üstlendiği bu stratejik girişim, eğitim ve spor faaliyetleri aracılığıyla çocukların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. İletişim ve Saha Koordinatörlüğü görevini yürütecek olan Akkuş; mülki idareler, kamu kurumları, muhtarlıklar ve STK’lar arasında kesintisiz bir koordinasyon ağı kurarak saha ekiplerinin sevk ve idaresinden vaka yönetimine kadar tüm operasyonel süreçleri yönetecek. Diğer yandan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya liderliğindeki akademik kadro ile İstanbul TTO’nun yazılım ekiplerinin ortaklaşa geliştireceği teknolojik altyapı, vaka takibinde gerçek zamanlı veri akışı sağlayacak.