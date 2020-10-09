Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejiminin buğday kavgası sürüyor

HASEKE/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO/ETHEM EMRE ÖZCAN- Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda çiftçilerden satın alarak Kamışlı ilçesinde depoladığı buğdayı kendi kontrolündeki bölgeye taşımak isteyen Beşşar Esed rejimi, terör örgütünün engeline takılırken, taraflar buğday konusunda bir kez daha kavgaya tutuştu.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu yaz çiftçilerden arpa ve buğday satın alma konusunda çekişmeye giren terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Hasat döneminde YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki çiftçilerden satın aldığı arpa ve buğdayı Kamışlı ilçesine bağlı Tavariç beldesindeki silolarda depolayan Esed rejimi, kontrol ettiği bölgelerde ekmek krizinin patlak vermesi üzerine, söz konusu buğdayı Suriye'nin iç kesimlerine sevk etme kararı aldı.

Bu işlemi 10 gün içinde tamamlamayı planlayan Esed rejimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yakalanmamak için de sevkiyatları gece saatlerinde 5'er tırlık küçük gruplar halinde yapmaya başladı.

Kamışlı'dan dün akşam hareket eden buğday yüklü tırlar, Rakka'nın Tabka ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce durduruldu.

YPG/PKK, sevkiyata izin verme karşılığında, Esed rejiminden tırlarda yüklü buğdayın değerinin yüzde 30'nu talep etti.

Taraflar arasındaki sorun sürerken, Tabka ve Kamışlı'da buğday yüklü tırların bekleyişi sürüyor.

- YPG/PKK ve rejimin buğday kavgası

Bu sene hasat mevsiminin yaklaşmasıyla, terör örgütü ve Esed rejimi arasında buğday savaşı başlamıştı.

Rejim, terör örgütü işgali altındaki Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki çiftçilere örgütten daha iyi fiyat teklifi yaparken, terör örgütü de iller arasında buğday taşımacılığını engellemiş ve bu yüzden de halkın tepkisini çekmişti.

Ancak Esed rejimi, Suriye Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için haziran sonunda YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, rejim söz konusu bölgelerden gerçekleştirdiği buğday ve arpa alımını durdurmuştu.

- Rejimin Haseke'deki varlığı

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Haseke iline bağlı Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.



Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejiminin kontrolünde bulunuyor.









