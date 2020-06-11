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Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

YPG/PKK’lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı’yla kurtarılan Rasulayn’ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:54:05 -
Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

YPG/PKK’lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı’yla kurtarılan Rasulayn’ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.


YPG/PKK’lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı’yla kurtarılan Rasulayn’ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken, yangın yaklaşık 150 koyunun telef olmasına da neden oldu.

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