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Gündem

Terör örgütü YPG'den Esed'in Türkiye davetine cevap!

Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG, Esed rejiminin "Türkiye'ye karşı birlikte mücadele edelim" çağrısına cevap verdi.

2019-10-31 08:50:00 - 2019-10-31 09:19:11
Terör örgütü YPG'den Esed'in Türkiye davetine cevap!

Suriye'de omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Esed rejiminin "Ordumuza katılın" çağrısını geri çevirdi. SDG, güçlerin birleştirilmesi için özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep etti.

SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de değinildi.

Esed rejimi çağrı yapmıştı

Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yapmıştı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullanmış, açıklamada ayrıca Kürtlerle Arapların, "Sevgili Suriye'nin her bir santimetresini yeniden bir araya getirmek için birleşmesi gerektiği" de savunulmuştu.

Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanılmıştı.

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Yorumlar

Ax111

Kimlik kartı bile vermediği Kürtlere gel orduma katıl demek ne demek şimdi?!?!?!? Şu demek; YPG, PYD ve PKK'dan oluşan SDG'nin Kürtlükle bir alakası yok.
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SÜPER TÜRKİYE 2071

İlk önce işgal ettikleri toprakları ve petrol kuyularını teslim etsinler.
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