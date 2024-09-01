Terör örgütü şokta! Sonunda itiraf ettiler

PKK’nın dergilerinden Yeni Özgür Politika’nın haberine göre Dinçer 1991'den beri örgütte üst düzeyde görevlerde bulunuyordu. Son yıllarda ‘askeri akademi’ dedikleri yapının sorumlularından biriydi. Kandil ekibinin eli ayağı olarak nitelendiriliyordu. PKK, Dinçer'in öldürüldüğünü 2 ay gizledi.

AA 26 HAZİRAN’DA DUYURMUŞTU

Anadolu Ajansı, 26 Haziran 2024 günü MİT’in, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ali Dinçer’i Suriye'de etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Ajans haberinde, “MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi. PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi ve PKK/YPG'nin sözde Cezire bölge sorumlusu "Orhan Bingöl" kod adlı terörist Ali Dinçer, Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.” bilgilerine yer vermişti.

PKK GAZETESİ MANŞETTEN YENİ DUYURDU

PKK yayın organı Yeni Özgür Politika, Dinçer’in öldürüldüğünü dün manşetinden duyurdu. Dinçer’in PKK’nin ‘Medya Savunma Alanları’ olarak nitelendirdiği alanlarda 6 Haziran 2014’te öldürüldüğü belirtildi. Yayında Dinçer’in PKK’nın çok sayıda üst düzey ismiyle fotoğraflarına ve görüntülerine yer verilirken ‘örgütün akademi, eyalet ve saha komutanlıklarında çok sayıda görev aldığı’ kaydedildi.

BİRÇOK SALDIRIYI BİZZAT YÖNETMİŞ

Terörist Dinçer'in 1991-1992'de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladığı, 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu olduğu, bu yıllar içerisinde Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı da öğrenildi.​​​​​​​

Terörist Dinçer'in, PKK'ya 1991'de katıldığı ve örgütün düzenlediği birçok kanlı eylemde bizzat yer aldığı bildirildi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'deki Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı belirlendi.

Terörist Dinçer'in ayrıca, 7 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdiği de kaydedildi.

KAYNAK: AYDINLIK GAZETESİ