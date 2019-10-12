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Terör örgütü PYD'nin sözde komutanı batılı abilerine yalvardı

Terör örgütü PYD'nin sözde komutanlarından Mazlum Kobani adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PYD arasında arabuluculuk yapmasını istediklerini söyledi. Şahin, Avrupa'dan da Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 20:00
Terör örgütü PYD'nin sözde komutanı batılı abilerine yalvardı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Terör örgütü sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Le Figaro gazetesine konuştu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PYD ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Ferhat Abdi Şahin isimli terör örgütü sözde komutanı, ABD'nin arabulucuk yapmasını kabul ettiklerini söyledi.

"Gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi"

Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.

Avrupa'ya yalvardı: Uçuşa yasaklayın

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi. Şahin, "Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz" dedi.

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:00
  1. Türkiye
  2. PYD
  3. Ferhat Abdi Şahin
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. ABD

YORUM YAZ

  • Osman KayıbeyOsman Kayıbey12 dk önce
    daha çok yalvaracksınız 
  • BurhanBurhan22 dk önce
    Neoldu dayılık yapıyodunuz
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU35 dk önce
    Bizim şehirlerimizde bombaları patlatırken pis pis sırıtıyordunuz ...sizler şimdimi aklınıza geldı barışmak.
  • VatandaşVatandaş40 dk önce
    Ab ve abd nın kiralık ..leri
  • Malatya lı Malatya lı 41 dk önce
    Geberin .. soyları sizede sıra gelecek mehmetçikler geliyor allahın izniyle
  • hasanhasan55 dk önce
    Sizin gibi ermeni kırmaları , siyonist uşaklarını ,munafıkları katletmek vacip tir..
  • OvalıOvalı59 dk önce
    Kestirme yol teslim ol.

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