Terör örgütü PYD'nin sözde komutanı batılı abilerine yalvardı
Terör örgütü PYD'nin sözde komutanlarından Mazlum Kobani adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PYD arasında arabuluculuk yapmasını istediklerini söyledi. Şahin, Avrupa'dan da Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.12 Ekim 2019 Cumartesi 20:00
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Terör örgütü sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Le Figaro gazetesine konuştu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PYD ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Ferhat Abdi Şahin isimli terör örgütü sözde komutanı, ABD'nin arabulucuk yapmasını kabul ettiklerini söyledi.
"Gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi"
Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.
Avrupa'ya yalvardı: Uçuşa yasaklayın
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi. Şahin, "Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz" dedi.
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