  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Gündem

Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan araması bulunan 18 yaşındaki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 18:31:00 -
Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Mardin’den Düzce’ye gelen, terör örgütü propagandası yaptığı için aranması bulunan ve saklandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Akçakoca’nın Beyören köyüne mevsimlik fındık işçileri ile birlikte Mardin’den geldiği belirlenen 18 yaşında S.A. hakkında arama çalışması başlatıldı. 18 yaşındaki gencin terör örgütü propagandası yapmak ve mala zarar vermek suçlarından aranması olduğu öğrenilince ekiplerin arama çalışmaları sıklaştırıldı.

Gözaltına alındı

Yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay