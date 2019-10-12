0553 313 94 23

Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı deşifre oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş 35 kişi de yaralanmıştı. Mehmetçik'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyen teröristlerin gerçekleştirdiği alçak saldırıda önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:49
Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı deşifre oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik dün yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda, terörün yarattığı tahribat ve teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı. YPG/PKK'lı teröristlerin 8 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi. Şehit düşen sivil ve yaralıların fazla olmasının nedeninin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda, bir evin tamamen yıkıldığı, birçok ev ve araçta hasar oluştuğu görüldü. Saldırının gerçekleştirildiği alanda, havan ve roketatar mermisi parçaları çevreye yayıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Önce eve sonra toplanan kalabalığa saldırı düzenlendi

Terör örgütünün saldırısında evi hasar gören mahalle sakinlerinden Seyfettin Ağırman, saldırıda hayatını kaybeden düşen sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ağırman, "Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş. Kendileri şehit oldu. Burası işlek bir yer" diye konuştu.

Saldırıda kızı yaralandı, evi hasar gördü

Terör saldırısında kızı yaralanan anne Behiye Türe, kızı Ceren Türe'ye evlerinin kapısını açtığı sırada havan mermisi parçalarının isabet ettiğini belirterek, kızının boyun, kol ve göğsünden yaralandığını bildirdi. Türe, "Bütün olay bizim kapımızın önünde oldu. Çok mağduruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Yeter artık bu bitsin. Saldırıda evim de zarar gördü" dedi.

8 kişi ölmüş 35 kişi yaralanmıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgeden, dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roket saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:49
  1. Ordu
  2. Mardin
  3. YPG
  4. PKK
  5. Suriye
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan İran tankerine ilişkin açıklama
    1. Suudi Arabistan'dan İran tankerine..
    2. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin..
    3. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov:..
    4. Terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı..
    5. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın..
    6. Arap Birliği'nden Barış Pınarı..
    7. Tarih filozofu Şahin Uçar’ın sanal..
    8. Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı..
    9. Türk gazeteciler kayıt sırasında..
    10. Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı..
    11. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
    12. A Milli Futbol Takımı'nda Emre..
    13. Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan..
    14. Putin, Suriye'den çekilme şartını..
    15. Türkiye'nin en yaşlı hacısı operasyonu..
    16. AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a..
    17. Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu emniyet..
    18. Türkiye'den tutuklu DEAŞ'lılara dair..
    19. Teröristler şimdi de Papa’ya koştu!..
    20. Asparagaslar, yalanlar, saldırılar,..
    21. SSK SGK yol parası, gündelik ve..
    22. Yerli ve milli hava savunma sistemi!..
    23. Çavuşoğlu resti çekti: Tecrit..
    24. İşyeri kapanırsa tazminat alır mı?
    25. Kadın gazeteci, terör sevicilere böyle..
    26. Tazminat miktarında bir sınır var mı?
    27. Bakan Kasapoğlu'dan paralimpik..
    28. Camiyi hedef aldılar! Çok sayıda ölü var
    29. Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı..
    30. Fikret Orman'ın yerine Ali Koç!
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!
    TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili ismi evinden aldılar!