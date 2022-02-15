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Aktüel Terör örgütü PKK/YPG’den kalleş saldırı
Aktüel

Terör örgütü PKK/YPG’den kalleş saldırı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Halep kentinde yer alan Azez'e düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 18:20:00 -
Terör örgütü PKK/YPG’den kalleş saldırı

Suriye’nin Halep kentinde yer alan Azez kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi.

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

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