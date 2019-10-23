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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!

TSK ile MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı ortak operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey iki yöneticisi etkisiz hale getirilirken 7 terörist yaralandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:04
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne karşı başlattığı operasyonel süreç devam ediyor. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK bölücü terör örgütü PKK'nın üst seviyesinde yer alan isimlerinden iki kişi daha etkisiz hale getirdi.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ın Süleymaniye istikametine yönelen terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi 'Demhat' kod adlı terörist 8 saatlik teknik ve fiziki olarak takip edildi.

Süleymaniye'nin Ezmer dağı bölgesinde yeri tespit edilen terör örgütü PKK'nın çatı kuruluşu KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Demhat Agit'in de olduğu olduğu 11 kişilik gruba operasyon düzenlendi.

PKK'nın önemli isimlerin de aralarında bulunduğu gruba SİHA'larla müdahalede bulunuldu. Nefes kesen operasyonda son 1 yıl içinde örgütün en üst seviyeden yürütme konseyi üyesi statüsünde iki kişi etkisiz hale getirildi.

Bölgesel yönetim kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK yetkilileri Demhat Agit ve Cemil Can’ın operasyonda etkisiz hale getirildiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TSK ve MİT ortak operasyonu ile etkisiz hale getirilen örgütün dış ilişkilerinden sorumlu Demhat Agıt örgütün ABD, Körfez ülkeleri ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerini yönetiyordu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:04
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Suriye
  3. TSK
  4. MİT
  5. PKK

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  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu1 gün önce
    Allah sizden razı olsun yiğitler onlar oyle olsun ki baslarini deliklerinden çıkarmasınlar
  • Ke-mal Ke-mal 1 gün önce
    Güldürmeyin adamı.PKK nın üst düzeyini gebertecekseniz,gidin CHP nin başındakini ... bak bAKALIM NE TERÖR KALIR NE ZULÜM
  • Ufuk balciUfuk balci1 gün önce
    Zalimler icin yasasin cehennem

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