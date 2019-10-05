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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 17:41
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan çok sert ve kararlı bir mesaj paylaşılarak, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek!" denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili yapılan açıklamada ise, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin örgünüt sözde ishbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:41
  1. TSK
  2. MİT
  3. PKK
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 7 dk önce
    HER ŞEY VATAN İÇİN,ALLAHIM YAR VE YARDIMCILARI OLSUN

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