Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan çok sert ve kararlı bir mesaj paylaşılarak, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek!" denildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili yapılan açıklamada ise, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin örgünüt sözde ishbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.