Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yaşam malzemeleri ele geçirildi
Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.