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Yerel Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Yerel

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 18:14:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

 

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