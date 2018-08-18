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Terör örgütü PKK'ya dev operasyon: 20 gözaltı

İstanbul ve İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 25 kişiden 20’si gözaltına alındı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 00:07
Terör örgütü PKK'ya dev operasyon: 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos’un yıl dönümünü bahane ederek sansasyonel eylem arayışındaki 25 örgüt üyesini tespit etti.

25 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

8 ve 15 Ağustos tarihleri arasında İzmir ve İstanbul’da 25 ayrı adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, eylem hazırlığı yapan 25 şüpheliden 20’sini yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalananların çoğunun PKK/KCK’nın sözde gençlik kanada DGH mensubu olduğu ileri sürülürken, eylem hazırlığındaki hücre üyelerinin iletişimi örgüte yakın internet sitelerinden sağladıkları belirlendi. İllegal sitelerde eylem planları ve sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK mensuplarının, TSK operasyonlarında büyük kayıplar veren PKK’nın dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler ile birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, gözaltına alınan zanlıların İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü ve sorguya alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 00:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. PKK

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