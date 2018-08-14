Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

TSK'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hakkâri kırsalında icra edilen operasyonlarda altı anti tank roketi, 10 elektronik EYP düzeneği, dokuz EYP ve 50 EYP alıcı anahtarı, 27 elektrikli fünye, 50 m kablo, 1 kg A4 patlayıcı, çok miktarda pil ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.