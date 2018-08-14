Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
TSK'nın yaptığı açıklamada, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonlarda, 6 anti tank roketi, 10 elektronik EYP düzeneği, dokuz EYP ve 50 EYP alıcı anahtarı, 27 elektrikli fünye, 50 m kablo, 1 kg A4 patlayıcı, çok miktarda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.14 Ağustos 2018 Salı 19:01
TSK'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Hakkâri kırsalında icra edilen operasyonlarda altı anti tank roketi, 10 elektronik EYP düzeneği, dokuz EYP ve 50 EYP alıcı anahtarı, 27 elektrikli fünye, 50 m kablo, 1 kg A4 patlayıcı, çok miktarda pil ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.
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