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Gündem Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:54:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da bugün 1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olmak üzere 5 teröristin ardından Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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