Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da bugün 1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olmak üzere 5 teröristin ardından Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.