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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:13:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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