Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."