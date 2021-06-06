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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 18:27:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Hizan'ın Akbıyık köyü kırsalında, J-SİHA'nın bugün 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünü tespit etmesi üzerine yakın hava desteği talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, örgüt mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Akbıyık köyü kırsalına, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile J-SİHA, Atak helikopteri ve hava kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

"Eren-11 Şehit Güvenlik Korucusu Cahit Çelik 2021-6" adı verilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, üzerlerinde biri parçalanmış 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait 172 fişek, 5 şarjör, 2 el bombası ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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Yorumlar

Eda

Ya bu hiyartolar gebermeye nekadar merak. 
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