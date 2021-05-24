  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kalp krizi geçiren kaymakam vefat etti
PKK, DEAŞ’tan fazla adam kaçırdı
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk yaşandı
Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:50:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü
Medya

Haftalardır ortada yoktu! Teşkilat'a geri döndü

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde haftalardır ortada görülmeyen Hulki karakteri sahalara resmen göründü.
İkizdere fitnesi KOÇ-TEMA işi
Siyaset

İkizdere fitnesi KOÇ-TEMA işi

Türkiye’nin kalkınıp güçlenmesi için ülkenin her karışında hummalı bir çalışma yürüten AK Parti iktidarının önüne ‘çevreci’ kılıfıyla dikile..
Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yapacağı resmi ziyarette, iş birliğinin daha da geliştirilmesi iç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay